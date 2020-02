Filadelfia, Verdi non si allena, ancora cure per Millico - Toro.it

L’allenamento mattutino del Torino al Filadelfia in vista della sfida di lunedì sera contro il Milan a San Siro: Verdi e Millico non si sono allenati

A causa di un attacco febbrile, Simone Verdi non si è allenato questa mattina al Filadelfia, a due giorni dalla sfida di San Siro contro il Milan. Le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime ore in vista di quello che sarà l’ultimo allenamento torinese prima della partenza, domani, per il ritiro. Nemmeno Millico è tornato in gruppo: più seria del previsto la botta al bacino che ha costretto anche oggi il classe 2000 a sottoporsi solo a cure.