A partire dalla prossima settimana inizieranno i lavori di restauro del moncone storico allo Stadio Filadelfia

Finalmente ci siamo: è arrivata la svolta per il restauro del moncone storico allo Stadio Filadelfia. I monconi storici presenti nel tempio granata sono due: quello su via Filadelfia e quello su via Spano. Una volta restaurato quello su via Filadelfia, l’obbiettivo è quello di restaurare anche l’altro, ma al momento si devono ancora trovare l’azienda e il periodo in cui farlo. I monconi storici, che sarebebro i due pezzi di tribuna rimasti in piedi del vecchio Stadio Filadlfia, meritano questo restauro, per rimanere per sempre nella storia. Si è arrivati a questo risultato grazie all’impegno comune del CdA della Fondazione Stadio Filadelfia, del Circolo Soci e del Torino stesso.

I dettagli dei lavori

I lavori inizieranno la prossima settimana, quella che va dal 3 al 9 aprile e dureranno circa due mesi e mezzo. L’azienda che si occuperà dei lavori è la Fiammingo Federico srl che si è offerta di eseguire i lavori gratutitamente. Il motivo per il quale i lavori inizieranno solo ora è semplice: il cantiere non poteva sovrapporsi a quello dell’azienda che stava facendo i lavori per la sala mensa.