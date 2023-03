Allenamento a porte aperte al Filadelfia: qualche tifoso ne ha approfittato ed è comparso un volantino contro Cairo

Dopo quello di giovedì scorso anche oggi, martedì 14 marzo, l’allenamento del Torino allo Stadio Filadelfia è stato a porte aperte. Un modo per avvicinare squadra e tifosi in vista della parte finale di stagione. In un lampione davanti al Filadelfia, è comparso un volantino di protesta contro il presidente Urbano Cairo. Questo quanto scritto: “Cairo avvelena anche te. Digli di vendere”. Di seguito la foto del volantino.