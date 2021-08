Sia Cristian Ansaldi che Simone Verdi non si sono allenati con i compagni a causa di affaticamenti muscolari

Oltre a Gleison Bremer, anche Cristian Ansaldi e Simone Verdi rischiano di dover saltare la partita di domenica contro la Cremonese: il terzino e il trequartista hanno accusato degli affaticamenti muscolari che non gli hanno permesso di allenarsi con i rispettivi compagni di squadra. Questo il comunicato ufficiale sull’allenamento: “Allenamento pomeridiano per il Torino con una sessione tecnica che poi si è conclusa con una partita a tempo e campo ridotti. Terapie per Ansaldi (affaticamento ai flessori della coscia destra) e Verdi (affaticamento ai flessori della coscia sinistra). Lavoro differenziato per Bremer. Domani in calendario una seduta di allenamento”.