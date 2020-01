Torino, cure e personalizzato per Djidji e Zaza. Ansaldi lavora a parte - Toro.it

L’allenamento al Filadelfia del 16 gennaio 2019: il Torino si avvicina alla sfida contro il Sassuolo. Out ancora Djidji, Zaza e Ansaldi

Cure e lavoro personalizzato per Koffi Djidji e Simone Zaza, allenamento differenziato per Cristian Ansaldi. Il bollettino medico del giovedì al Filadelfia riporta queste novità per il Torino di Walter Mazzarri, che avvicina a grandi passi la sfida contro il Sassuolo in programma sabato 18 gennaio alle ore 18. I tre non saranno della partita a Reggio Emilia. Il resto del gruppo, invece, ha svolto una seduta tecnico-tattica, alla quale hanno regolarmente partecipato Lyanco e Baselli, rientrati ieri in gruppo.