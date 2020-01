Filadelfia, si ferma Djidji, Baselli e Lyanco in gruppo - Toro.it

Il difensore si è dovuto fermare per un affaticamento muscolare, Lyanco e Baselli hanno svolto l’intero allenamento con il Torino, personalizzato per Zaza

Se oggi al Filadelfia Lyanco e Baselli sono tornati col gruppo per tutta la seduta, Mazzarri ha dovuto fare a meno di Djidji. Il difensore del Torino si è fermato per un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Non si è allenato con i compagni nemmeno Simone Zaza, ancora alle prese con il suo infortunio.