Torino: differenziato per Ansaldi, Zaza lavora ancora a parte - Toro.it

Il doppio allenamento del 21 gennaio 2020: al Filadelfia il Torino prepara la sfida contro l’Atalanta. Zaza e Ansaldi proseguono nel recupero

Sessione differenziata per Ansaldi, terapie e allenamento personalizzato per Zaza: le ultime novità sul fronte medico, dal Filadelfia, sono tutte qui. I due giocatori proseguono nel lavoro di recupero dai rispettivi infortuni, mentre il Torino si avvicina all’anticipo di sabato prossimo contro l’Atalanta. La squadra di Walter Mazzarri ha svolto oggi – 21 gennaio 2020 – una doppia seduta, divisa tra parte atletica (con lavoro in palestra annesso) e sessione tecnico-tattica.