Baselli, nuovo infortunio: niente Atalanta per un fastidio muscolare - Toro.it

L’allenamento del Torino del 22 gennaio 2020: tra i granata infortunio per Baselli. Da valutare i tempi di recupero

Dopo lo stop di fine dicembre per una distorsione al ginocchio, Daniele Baselli si ferma ancora: un nuovo infortunio ha fermato il centrocampista del Torino nell’allenamento al Filadelfia del 22 gennaio 2020. Nel corso della sessione pomeridiana, il bresciano è incorso in un problema muscolare che gli ha impedito di completare la seduta: “un fastidio muscolare da valutare nei prossimi giorni”, si legge nel comunicato del Toro. Dunque resta incertezza sui tempi di recupero. Ma con ogni probabilità non sarà a disposizione per la sfida di sabato contro l’Atalanta.

Per quanto riguarda gli altri infortunati nessuna novità: Ansaldi ha effettuato un allenamento differenziato, mentre per Zaza terapie e lavoro personalizzato.