Torino, anche Cairo al Filadelfia per l'allenamento - Toro.it

Questo pomeriggio il Torino ha proseguito il proprio lavoro di preparazione alla sfida di sabato sera contro l’Atalanta. In questo momento delicato della stagione, anche il presidente Urbano Cairo ha voluto stare vicino alla squadra e per questo motivo ha seguito l’intera sessione di lavoro al Filadelfia. Sessione a cui non hanno partecipato Baselli e gli altri infortunati, che hanno proseguito.