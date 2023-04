Allenamento a porte aperte per il Torino: all’entrata in campo i tifosi granata hanno accolto Juric con un’ovazione

È iniziato il conto alla rovescia verso Torino-Atalanta. La sfida, in programma sabato 29 aprile al Grande Torino mette di fronte due squadre con ambizioni chiare, le quali si giocano una gran parte di stagione. I padroni di casa devono cercare di avvicinarsi alla zona Europa, dando continuità alla grande vittoria contro la Lazio, mentre l’Atalanta ha l’opportunità di attaccare la zona Champions League, visti gli scontri tra Roma e Milan e tra Inter e Lazio. La squadra granata ha iniziato oggi a preparare la partita contro l’Atalanta aprendo le porte ai propri tifosi, i quali hanno reagito con entusiasmo. Non solo per il fatto che in tantissimi si siano fiondati al Filadelfia, ma anche per l’ovazione riservata a mister Juric nel suo ingresso in campo. Di seguito il video, che potete trovare anche sul nostro canale YouTube.