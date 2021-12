Il campo secondario del Filadelfia è stato rimesso a nuovo nella pausa natalizia da Flexgrass: reimpiantate le zolle

Con la pausa natalizia in corso ed i giocatori in vacanza, è tempo di rimettersi in sesto anche per il Filadelfia. La società ne sta infatti aprofittando per sistemarne il campo erboso in vista della seconda parte di stagione. Per farlo, ha scleto di affidarsi a Flexgrass. Dopo la rimozione della copertura precedente, è arrivato il momento della rizollatura del campo secondario, che lo renderà uguale a quello dello stadio Grande Torino e al campo principale. La tabella di marcia dei lavori ha previsto questa mattina l’impiantamento del nuovo terreno di gioco, con zolle di erba naturale. Domani invece ci sarà la cucitura, in modo da aver ultimato i dettagli in tempo per il rientro dei granata, previsto per il 29 dicembre. Flexgrass intanto ha condiviso sui social la progessione dei lavori.