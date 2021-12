Dopo un periodo di pausa, i granata tornano oggi ad allenarsi al Filadelfia in vista del match contro l’Atalanta

È di nuovo tempo di calcio per il Torino di Juric. Il meritato riposo dopo la fine del girone d’andata è giunto al termine. Oggi, mercoledì 29 dicembre, i granata tornano infatti ad allenarsi al Filadelfia per recuperare. Il 6 gennaio li attende infatti l’Atalanta di Gasperini per la prima giornata del girone di ritorno. La sfida, in programma per le ore 16.30 al Gewiss Stadium, si prospetta piuttosto complicata e con ancora qualche giocatore acciaccato da gestire, il tecnico croato dovrà preparare i suoi al meglio.