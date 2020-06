Torino di nuovo al lavoro: mattinata di allenamento al Filadelfia - Toro.it

Dopo la giornata di riposo concessa da Longo, il Torino tornerà ad allenarsi al Filadelfia questa mattina: tra dodici giorni c’è il Parma

Riprenderà oggi, 8 giugno 2020, la preparazione del Torino in vista della ripresa della Serie A. In calendario è prevista una sessione di allenamento mattutina al Filadelfia, nella quale Moreno Longo potrà tornare a visionare i suoi ragazzi dopo il giorno di riposo concesso ieri. Sono sotto la lente d’ingrandimento le condizioni di Soualiho Meité e Cristian Ansaldi: entrambi hanno avuto negli ultimi giorni qualche piccolo problema muscolare. Considerato lo stop di Baselli, che si opererà al ginocchio e ha terminato anzitempo la sua stagione, il tecnico non può permettersi di perdere altri due centrocampisti.