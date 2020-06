Filadelfia, Meité e Ansaldi ancora a parte - Toro.it

Al Filadelfia per il Torino lavoro mattutino agli ordini di Longo: personalizzato sia per Meitè (affaticamento muscolare) che per Ansaldi

Seduta mattutina per il Toro al Filadelfia, a due settimane esatte dal ritorno in campo contro il Parma, in programma il 20 giugno prossimo. Come già ieri, anche oggi Ansaldi non ha lavorato con i compagni: per l’argentino personalizzato così come per Meitè, che aveva accusato un affaticamento muscolare. Assente, ovviamente, Daniele Baselli, dopo l’infortunio in partitella che gli ha causato la lesione parziale del legamento crociato del ginocchio destro. L’operazione di Baselli è in programma lunedì a Bologna.