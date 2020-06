Baselli, operazione necessaria: intervento fissato per lunedì

Daniele Baselli verrà sottoposto ad intervento chirurgico per risolvere il problema al ginocchio: sarà operato a Bologna

Come avevamo anticipato ieri su queste colonne, la giornata di oggi sarebbe dovuta essere decisiva per Daniele Baselli e così è stato. Il centrocampista del Torino si è infatti sottoposto questa mattina ad un ulteriore consulto specialistico a seguito dell’infortunio patito al ginocchio destro durante la partitella di allenamento. Un trauma distorsivo con lesione parziale del legamento crociato anteriore che ha spinto il giocatore e il professor Stefano Zaffagnini ad optare per l’intervento chirurgico. L’operazione è stata fissata presso la Clinica Toniolo di Bologna per il prossimo 8 giugno.

Baselli, il comunicato del Torino

Lo avevamo anticipato nella giornata di ieri: il consulto di oggi avrebbe rivelato quale strada prendere per risolvere l’infortunio di Daniele Baselli al ginocchio destro nel quale il giocatore è incappato durante una partitella di allenamento.

Di seguito il comunicato ufficiale comparso sul sito del Torino: “Alla luce delle indagini cliniche e strumentali e dopo il consulto ortopedico specialistico di oggi a Bologna con il professor Stefano Zaffagnini, per Daniele Baselli – post trauma distorsivo al ginocchio destro, con lesione parziale del legamento crociato anteriore – si è deciso il trattamento chirurgico. L’intervento è stato programmato per lunedì 8 giugno presso la Clinica Toniolo di Bologna“.