Bernardelli rescinde con la Spal: raggiungerà Vagnati al Toro come segretario - Toro.it

La società di Ferrara ha comunicato di aver risolto il contratto con il segretario generale Andrea Bernardelli: arriverà al Torino

Il Torino si appresta ad accogliere il nuovo segretario generale: Andrea Bernardelli ha infatti rescisso il proprio contratto con la Spal e ora firmerà proprio per la società granata, dove raggiungerà Davide Vagnati con cui negli ultimi anni ha lavorato a Ferrara. Bernardelli sostituirà di fatto l’attuale segretario Vincenzo D’Ambrosio, che lo scorso anno era stato promosso dal settore giovanile alla Prima squadra insieme a Massimo Bava.

Bernardelli lascia la Spal

Ad annunciare il divorzio del segretario generale dalla Spal è stata la stessa società biancazzurra attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale: “SPAL srl comunica che il segretario sportivo della prima squadra Andrea Bernardelli ha risolto il contratto con la società biancazzurra. Arrivato a Ferrara nel luglio 2017, all’inizio dell’avventura in Serie A, Bernardelli è stato fin da subito un prezioso elemento per l’intera struttura del Club, grazie alla sua lunga esperienza nella massima categoria. SPAL ringrazia Andrea Bernardelli per il lavoro svolto e la grande professionalità dimostrata in questi tre anni, augurando per il futuro i migliori successi sportivi. Grazie Andrea”.