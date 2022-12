Il programma del club granata, che rientra oggi sotto la Mole dopo il ritiro in Spagna e prosegue la preparazione

L’amichevole contro l’Almeria è l’ultimo tassello inserito prima di lasciare la Spagna. Si conclude così il periodo di ritiro che Juric e i suoi hanno trascorso sulla Penisola iberica per prepararsi in vista del ritorno del campionato. Oggi si torna torna sotto la Mole ma per tornare a casa ci vuole ancora un po’. Il tecnico croato lascerà ai suoi qualche giorno libero per ricaricare le batterie. Lunedì invece, sarà il giorno del Filadelfia: il Torino torna infatti ad allenarsi nel suo centro sportivo e si riavvicina ufficialmente alla normalità.