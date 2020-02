Comi: "Partita inaccettabile. Mazzarri? Riflessioni in corso" - Toro.it

Il direttore generale Antonio Comi, ai microfoni di Sky, ha parlato del futuro di Mazzarri e della brutta sconfitta del suo Torino

Il direttore generale del Torino Antonio Comi, ai microfoni di Sky, ha parlato del futuro di Mazzarri. “Questo non è il momento di parlare ma è quello di riflettere. Queste sconfitte fanno male ai ragazzi, all’ambiente, alla società. Partite così sono inaccettabili, adesso è il momento di riflettere. Mazzarri? Rifletteremo all’interno e poi vedremo, quando si fa una riflessione si fa una riflessione globale. Dobbiamo capire il perché di questa partita che è inaccettabile. Vedere una squadra rassegnata è la cosa più brutta”.

Comi: “Seconda partita così in 10 giorni”

Poi ancora su Mazzarri: “Mazzarri ha avuto la febbre, dopo la partita io non l’ho visto. Mi dispiace che non stava bene, però non è quello il problema. E’ la seconda partita in dieci giorni in cui la squadra non reagisce e questo ci dispiace molto”.