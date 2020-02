Primo tempo, Lecce-Torino 2-0 / Inizio da incubo al Via del Mare - Toro.it

Sintesi e commento della sfida tra Lecce e Torino al Via del Mare, la gara valida per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie A

Un inizio veramente shock quello del Torino al Via del Mare. Dopo undici minuti il Lecce passa sugli sviluppi di un calcio d’angolo in cui l’intera difesa dorme, al 19′ subisce il secondo gol. Come se non fosse abbastanza, al 22′ Verdi resta giù per un problema muscolare ed è costretto a lasciare il campo per Millico. La cosa preoccupante è la mancata reazione dei granata dopo entrambi i gol dei giallorossi. Mazzarri dalla panchina non se lo spiega, la squadra in campo fa fatica a rialzarsi, a reagire. Ci prova, anche se non con grandissima convinzione e rischia anche il 3-0 se solo Sirigu non facesse un miracolo su Lapadula. Nel finale di primo tempo, però, il Toro va in gol anche se Rocchi annulla per fuorigioco di De Silvestri, autore del tocco decisivo sulla punizione battuta dal limite da Belotti.