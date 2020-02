Liverani: "Miglior partita dell'anno. Giornata perfetta" - Toro.it

Fabio Liverani più che soddisfatto per la convincente e netta vittoria del suo Lecce contro il Torino: “Abbiamo fatto molto bene”

Non può che essere soddisfatto Fabio Liverani al termine di Lecce-Torino. Il tecnico giallorosso, ai microfoni di Sky, ha così commentato la netta vittoria della sua squadra contro la formazione granata: “Credo che in questa stagione sia la miglior partita, abbiamo fatto molto bene, costruito dal basso, messo in campo tanta qualità tecniche. Per fare certe giocate ci vogliono giocatori che abbiano qualità. I nuovi si sono inseriti bene. Oggi è la giornata perfetta”.