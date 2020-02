LIVE Lecce-Torino: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Lecce-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2019/2020: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Con Lecce-Torino prosegue il programma della 22^ giornata del campionato di serie A 2019/2020. Dopo il pesante 0-7 casalingo contro l’Atalanta e l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan, i granata tornano in campo al Via del Mare. All’andata la squadra salentina aveva a sorpresa battuto 2-1 Andrea Belotti e compagni, dando inizia alla striscia di risultati negativi che sta contraddistinguendo la stagione. In caso di altro risultato negativo il tecnico Walter Mazzarri, spesso contestato e criticato dalla piazza, rischia l’esonero. Segui Lecce-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Lecce-Torino: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI LECCE-TORINO

Ore 16.30. Le squadre sono arrivate allo stadio Via del Mare dove, fra circa un’ora e mezza (il calcio d’inizio della partita è alle ore 18) avrà inizio Lecce-Torino. Mazzarri non può permettersi un altro risultato negativo se vorrà salvare la propria panchina: il presidente Cairo ha confermato la fiducia nel tecnico dopo il 7-0 subito per mano dell’Atalanta e dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro il Milan, difficilmente però perdonerebbe un altro passo falso. Il tecnico granata per questa partita deve però fare i conti con le tante assenze, tra cui quelle degli infortunati Ansaldi, Baselli e Zaza, oltre che gli squalificati Izzo e Lukic.

Lecce-Torino: le probabili formazioni

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Barak, Deiola, Majer; Mancosu; Falco, Lapadula. A disp. Chironi, Vera, Rispoli, Paz, Dubickas, Maselli, Shakhov, Petriccione, Saponara, Babacar, Oltremarini, Rimoli. All. Liverani

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Meité, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. A disp. Ujkani, Rosati, Lyanco, Singo, Adopo, Edera, Millico. All. Mazzarri.

Lecce-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni

Lecce-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 18.

Lecce-Torino: dove vederla in TV e in streaming

La partita Lecce-Torino, in diretta, è trasmessa su Sky Sport Serie A (canale 202), oltre che su Now TV. L’incontro si può seguire in diretta streaming anche su Sky Go. Su Toro.it la diretta web della partita.