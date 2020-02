Lecce-Torino, la moviola in diretta: gol annullato a De Silvestri, fuorigioco millimetrico - Toro.it

La moviola di Lecce-Torino, 22^ giornata di Serie A 2019/2020: dirige l’incontro Rocchi di Firenze, al Var c’è l’arbitro Nascar

Ventiduesima giornata di Serie A, allo stadio Via de Mare di Lecce va in scena un inedito Lecce-Torino: ecco tutti gli aggiornamenti in diretta sulle decisioni arbitrali più discusse della sfida. L’arbitro dell’incontro sarà il signor Gianluca Rocchi di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Mondin e Mastrodonato e dal quarto uomo Di Martino. Al VAR ci saranno invece Nasca e il suo assistente Cecconi. Ecco la moviola di Lecce-Torino.

Lecce-Torino: la moviola in diretta

44′ Gol annullato al Torino: per fuorigioco di De Silvestri

– La moviola: sulla punizione calciata da Belotti, c’è una deviazione di De Silvestri che è di poco in fuorigioco