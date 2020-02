Le ultime dal “Via del Mare”: Lyanco in panchina, giocano Djidji e Bremer

Nessuna sorpresa per il Toro, che davanti conferma i soliti tre e che in mezzo al campo gioca con i soli titolari a disposizione. In difesa Bremer e Djidji

Pochissime sorprese, anche perché tra squalifiche e infortuni Mazzarri non ha tanti giocatori a disposizione. In difesa, senza lo squalificato Izzo, ci saranno Bremer e Djidji con Nkoulou, con Lyanco che partirà dalla panchina. In mezzo senza Ansaldi e senza Laxalt, tornato al Milan, spazio a De Silvestri e Aina, mentre davanti i soliti tre. Verdi e Berenguer saranno di supporto al Gallo Belotti. A seguire le formazioni ufficiali di Lecce-Torino.

Lecce-Torino, le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni del Via del Mare:

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Donati; Deiola, Majer, Barak; Saponara; Falco, Lapadula. A disposizione: Chironi, Vera, Petriccione, Paz, Mancosu, Shakhov, Monterisi, Dubickas, Calderoni, Oltremarini, Maselli, Rimoli. Allenatore: Liverani

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Djidji, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meite, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Lyanco, Singo, Edera, Millico, Adopo. Allenatore: Mazzarri