I convocati di Claudio Ranieri e Ivan Juric per Cagliari-Torino, 22ª giornata di Serie A in programma stasera alle ore 20:45

Dopo due settimane di stop causa rinvio della sfida contro la Lazio, torna in campo il Torino. I granata visitano l’Unipol Domus di Cagliari, in una partita segnata dal ricordo di Gigi Riva, scomparso il 22 gennaio. I ragazzi di Juric si presentano in Sardegna con la necessità di ottenere 3 punti, che considerando la classifica in questo momento sarebbero di vitale importanza per rimanere dietro il treno per l’Europa. Il tecnico croato, però, dovrà affrontare la sfida senza diversi giocatori come Djidji, Ilic, Karamoh, Soppy e Radonjic. La lista dei convocati delle due squadre.

I convocati del Torino

Ecco la lista di Juric:

Portieri: Gemello, Milinkovic-Savic, Popa

Difensori: Bellanova, Bianay Balcot, Buongiorno, Lazaro, Muntu, Rodriguez, Sazonov, Vojvoda, Zima

Centrocampisti: Ciammaglichella, Gineitis, Linetty, Tameze, Ricci, Savva.

Attaccanti: Njie, Pellegri, Sanabria, Vlasic, Zapata

I convocati del Cagliari

In attesa di comunicazione