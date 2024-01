La probabile formazione del Cagliari scelta da Ranieri per sfidare il Torino: Petagna in attacco e Pavoletti fuori per i sardi

Si è entrati ufficialmente nel giorno di Cagliari-Torino. Sardi e granata apriranno la 22ª giornata di Serie A, con la sfida in programma all’Unipol Domus questa sera alle ore 20.45. I ragazzi di Juric si presentano in Sardegna con la necessità di portare a casa i tre punti, che associati ai vari scontri diretti al vertice e alla gara da recuperare possono pesare molto nell’ottica di una rincorsa all’Europa. Il tecnico croato, però, dovrà cercare di ottenere il miglior risultato possibile senza diversi giocatori chiave, tra cui Ilic e Djidji. Ranieri, invece, deve fare i conti con cinque assenze, dettate da infortuni e dalla Coppa d’Africa. La probabile formazione del Cagliari.

Cagliari: Ranieri sceglie Petagna

Non dovrebbe cambiare nulla Ranieri rispetto all’undici che ha perso contro il Frosinone domenica scorsa. Nonostante la sconfitta, il tecnico ex Leicester sembra esser rimasto convinto dei suoi, e anche a causa delle diverse indisponibilità dovrebbe mantenere lo stesso assetto, basandosi sul consueto 4-3-2-1. In porta va Scuffet, coperto da Zappa, Wieteska, Dossena e Azzi. In cabina di regia il giovane Prati, affiancato da Makombou e Sulemana, reduce dal gol allo Stirpe. I trequartisti sono Viola e Nandez, che agiranno alle spalle di Petagna, favorito su Pavoletti, il quale solitamente entra a gara in corso per dare una mano in più a mantenere i palloni in attacco. Dovrebbe recuperare Mancosu per la panchina, mentre sono sicuramente out Rog, Oristanio e Shomurodov.

La probabile formazione del Cagliari

Il possibile undici scelto da Ranieri per la sfida al Torino:

Probabile formazione Cagliari (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Azzi; Sulemana, Prati, Makombou; Nandez, Viola; Petagna. A disp. Radunovic, Aresti, Hatzidiakos, Obert, Augello, Di Pardo, Deiola, Jankto, Mancosu, Lapadula, Pavoletti. All. Ranieri.

Squalificati: –

Indisponibili: Shomurodov, Rog, Oristanio, Luvumbo