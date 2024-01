La probabile formazione del Torino per la trasferta contro il Cagliari di Ranieri: qualche dubbio per Juric nell’11 titolare

La formazione del Torino, per la sfida contro il Cagliari, cambierà rispetto a Genova. Juric non ha molti giocatori a disposizione, tra mercato e infortuni. Può però contare sui suoi migliori uomini, soprattutto in attacco: Vlasic, Sanabria e Zapata. Qualche dubbio, a causa delle defezioni di Ilic e Djidji, c’è. Di seguito, nel dettaglio, le probabili scelte.

Torino: torna Tameze in difesa

Torino che giocherà con l’ormai consueto 3-4-1-2. In fase di non posesso diventa un 3-5-2. In porta c’è Vanja Milinkovic-Savic. In difesa, al fianco degli intoccabili Buongiorno e Rodriguez, ci sarà Tameze. Il numero 61 è il vice di Djidji, che dopo le ottime prestazioni contro Napoli e Genoa, ha qualche problema e Juric non vuole rischiarlo. Battuta ancora una volta la concorrenza di Zima e Sazonov. In mezzo al campo, pesante l’assenza di Ilic. Gineitis è il sostituto naturale, ma Linetty è in vantaggio per una maglia da titolare insieme a Ricci dal 1′.

Ballottaggio Lazaro-Vojvoda

Se sulla destra non ci sono dubbi sulla titolarità di Bellanova, a sinistra c’è il solito ballotaggio Lazaro-Vojvoda. L’austriaco, al momento, è favorito per partire titolare. In attacco, dietro a Sanabria e Zapata (ancora in cerca del loro primo gol lontano dalle mura amiche), ci sarà Vlasic. Pellegri è l’unica alternativa e scalpita, ma Sanabria e Zapata sono al top secondo Juric. Radonjic e Karamoh non ci saranno: difficile non pensare che incida il mercato.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici di Juric per la sfida al Cagliari:

Probabile formazione Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Zima, Sazonov, Gineitis, Vojvoda, Pellegri. All. Juric.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Schuurs, Djidji, Soppy, Ilic, Radonjic, Karamoh