Torino-Spal, i convocati: torna Bonifazi

I convocati di Mazzarri e Semplici in vista di Torino-Spal, partita della diciassettesima giornata di Serie A 2019/2020: ecco le scelte dei due allenatori

Il 17esimo turno del campionato di Serie A vedrà il Torino impegnato con la Spal domani sera alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino, la sfida sarà importante per i granata di Walter Mazzarri visto il pareggio-beffa dello stadio Bentegodi contro l’Hellas Verona; ci sarà voglia di dare continuità per risalire la classifica prima della fine dell’anno. Per la Spal di Semplici sarà invece la possibilità per ottenere altri punti in trasferta (ferraresi mai vincenti fuori casa) e per risalire la china in campionato vista l’ultima posizione che la formazione emiliana occupa ormai da diverso tempo e con le tre sconfitte consecutive che pesano sulla testa di Semplici.

Convocati Torino-Spal: Mazzarri ne chiama 20

Ecco l’elenco dei venti convocati di Mazzarri per Torino-Spal. Non c’è Baselli, infortunato, fuori anche i lungodegenti Lyanco e Falque. Mancano dall’elenco anche Edera e Parigini, ancora out.

PORTIERI: ROSATI, SIRIGU, UJKANI

DIFENSORI: AINA, ANSALDI, BONIFAZI, BREMER, DE SILVESTRI, DJIDJI, IZZO, LAXALT, NKOULOU

CENTROCAMPISTI: BERENGUER, LUKIC, MEITE, RINCON

ATTACCANTI: BELOTTI, MILLICO, VERDI, ZAZA

Convocati Torino-Spal: ecco le scelte di Semplici

In attesa di comunicazioni