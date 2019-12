Mazzarri: "Verona ci sia da lezione. Il 2019? Non è male quello che abbiamo fatto" - Toro.it

La conferenza stampa della vigilia di Torino-Spal è affidata in casa granata a Walter Mazzarri: si gioca sabato alle 20.45

Conferenza stampa della vigilia per il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, che presenta allo stadio Olimpico Grande Torino il match di domani sera contro la Spal, in programma alle 20.45. “Non c’è mai una partita scontata, neanche sugli altri campi. La Spal ha fatto sempre ottime gare, compresa l’ultima dove era andata in vantaggio e ha messo in difficoltà una squadra come la Roma anche se pii ha perso. Fa un buon calcio, giocano bene, ma hanno raccolto meno di quello che avrebbe meritato. Tutto dipende da noi, noi lavoriamo su noi stessi, quando affronti certe squadre dove hai tutto da perdere ci vuole pazienza, ci vuole equilibrio”.

Mazzarri: “Lukic o Meité? Devo ancora dire ai miei la formazione”

Poi sui gol dei centrocampisti: “I gol del centrocampisti? Non mi importa chi fa gol a me interessa vincere. I centrocampisti a volte devono dare più equilibro e in zona gol vanno altri. Se vuoi strafare a volte rischi di sbagliare”.

Mazzarri è poi tornato a parlare della partita di domani: “Noi dobbiamo essere concentrati, fare pressing, usare la testa e quando abbiamo la palla dobbiamo essere più precisi e cattivi sotto porta. Bisogna fare meglio degli altri e portare il risultato dalla nostra parte”.

Su chi sostituirà Baselli in mezzo al campo: “Anche in passato quando è mancato Baselli sono stati o Lukic o Meité a sostituirli. La formazione la devo ancora dire anche ai giocatori. La cosa importante è che ho visto la squadra crescere con tutti gli effettivi”.

Poi ancora sulla formazione: “Tutti siamo arrivati a un livello che se dovessi fare una scelta o un’altra di formazione è meno probabile che sbagli. Sulle gerarchie è un discorso un po’ più lungo. Un allenatore valuta tutto: se il giocatore si è allenato bene, se sta bene o se sta male. Ho anche dei dati settimanali che mi aiutano in questo. Ora stanno tutti bene, Belotti è rientrato settimana scorsa ed è andato a mille questa settimane, così come sono andati a mille anche Zaza e Berenguer. Ma è andato bene anche Verdi. Domani farò le scelte poi ben vengano i cambi, per i me i cambi possono essere importanti, anche in passato i cambi hanno inciso. Per me siamo 14 titolari”.

“Nel nostro stadio è importante avere un clima positivo per tutta la partita che possa aiutare i nostri giocatori. Le partite sono tutte difficile, ci vuole l’aiuto di tutti. Se dovessimo fare come a Verona e partire a mille non dobbiamo scordarci che fino al 95′ dobbiamo fare lo stesso calcio, con la stessa concentrazione. Non ce lo dobbiamo scordare”.

Mazzarri: “La partita di Verona brucia ancora”

Mazzarri è poi tornato a parlare della partita contro il Verona: “La partita di Verona l’ho rivista venti volte, non mi era mai capitata una partita così. Con la Fiorentina c’era stato un calo, con il Verona è difficile capire cosa sia successo, abbiamo avuto degli episodi sfavorevoli difficili da spiegare, si è sbagliato poco e abbiamo preso tre gol. Aver pareggiato quella partita brucia ancora a ce la ricorderemo ancora. Questa partita ci deve servire da lezione. La concentrazione però non va mai abbassata, i tre cambi devono aiutare anche in questo, il calcio è impietoso“.

Infine, Mazzarri ha tracciato un bilancio sull’anno appena concluso: “Un bilancio del 2019? Non sono tanto per i bilanci però ricordo numeri importanti fatti l’anno scorso, in questo inizio di campionato nonostante abbiamo avuto qualche problema ora ci siamo ripresi. Questo è quello che mi viene da dire, non mi sembra però così male quello che abbiamo fatto in questo 2019”.