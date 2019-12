La probabile formazione del Torino: torna Belotti, ballottaggio Zaza-Berenguer - Toro.it

La probabile formazione del Torino / Rispetto alla partita di una settimana fa contro il Verona, Mazzarri è pronto a cambiare tre pedine

Questa volta Andrea Belotti tornerà a guidare l’attacco del Torino sin dal primo minuto. “In settimana è andato a mille” ha assicurato Walter Mazzarri nella conferenza stampa della vigilia e ora il Gallo è pronto a riprendersi fascia da capitano, oneri e onori vari nel guidare l’attacco granata nell’ultima partita di questo 2019. Partita che il Torino non potrà sbagliare, dopo aver gettato alle ortiche due punti una settimana a Verona, per proseguire la rincorsa alla zona Europa League.

Probabile formazione Torino: Lukic al posto di Baselli

Ma chi lascerà il posto in campo a Belotti? Il ballottaggio è tra Simone Verdi e Alejandro Berenguer. Entrambi a Verona sono stati autori di una buona prestazione ed entrambi dovrebbero trovare spazio contro la Spal – non a caso Mazzarri in conferenza stampa ha voluto sottolineare l’importanza dei cambi – ma il tecnico sembra orientato a confermare quel 3-4-3 tanto provato in estate prima di essere accantonato e poi riproposto al Bentegodi. Per questo motivo a sedersi in panchina dovrebbe essere alla fine Zaza, con lo spagnolo e Simone Verdi che agiranno ai lati del Gallo.

In difesa invece Mazzarri confermerà davanti a Salvatore Sirigu il terzetto composto da Armando Izzo, Nicolas Nkoulou e Gleison Bremer. Qualche novità a centrocampo, con Lorenzo De Silvestri che dovrebbe tornare titolare sulla fascia destra a e Sasa Lukic che sostituirà l’infortunato Daniele Baselli in mezzo. Confermati Tomas Rincon al centro e Cristian Ansaldi sulla corsia di sinistra.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi; Verdi, Belotti, Berenguer. A disposizione. Ujkani, Rosati, Bonifazi, Djidji, Aina, Laxalt, Meité Zaza, Millico. All. Mazzarri.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Edera, Baselli, Falque, Lyanco, Parigini.