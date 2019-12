La probabile formazione della Spal / Paloschi affianca in attacco Petagna, l’ex granata Valdifiori parte invece dalla panchina

Per la partita di questa sera contro il Torino, la Spal recupera un giocatore importante come Jasmin Kurtic. L’ex centrocampista granata, dopo aver scontato contro la Roma il turno di squalifica, ritrova il campo e sarà schierato da Leonardo Semplici nell’undici titolare. Sia per personalità che per qualità tecniche, lo sloveno è un calciatore importante per la formazione biancazzurra e la difesa del Torino dovrà fare attenzione ai suoi inserimenti e alle sue conclusioni dalla distanza.

La probabile formazione della Spal

Semplici dovrebbe schierare la Spal con il 4-3-1-2, nonostante il recupero di due esterni offensivi come Di Francesco e Strefezza: entrambi sono tornati nell’elenco dei convocati ma partiranno solamente dalla panchina. Tra i pali ci sarà Berisha, in difesa invece, da destra a sinistra, avranno spazio Cionek, Vicari, Tomovic e Igor. A centrocampo abbiamo già detto del ritorno di Kurtic, gli altri due centrocampisti scelti da Semplici dovrebbero essere Murgia e Missiroli. Partirà invece dalla panchina l’altro ex dell’incontro: Mirko Valdifiori. Valoti agirà da trequartista dietro alle due punte Paloschi e Petagna.

Probabile formazione Spal (4-3-1-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic, Igor; Murgia, Missiroli, Kurtic; Valoti; Paloschi, Petagna. A disposizione: Letica, Thiam, Salamon, Felipe, Valdifiori, Jankovic, Di Francesco, Tunjov, Strefezza, Moncini, Floccati. All. Semplici

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Fares, D’Alessandro, Reca, Sala.