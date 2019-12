Le ultime dal "Grande Torino": torna Belotti, c'è Berenguer - Toro.it

Le ultime prima di Torino-Spal: le scelte di Mazzarri e Semplici per l’anticipo della 17^ giornata di Serie A 2019/2020. 3-4-2-1 per il Toro

Belotti al centro del tridente, con Alex Berenguer e Simone Verdi a supporto: è questa la scelta di Walter Mazzarri per Torino-Spal, anticipo della 17^ giornata di Serie A 2019/2020. Dunque sarà ancora 3-4-2-1, ma con il Gallo – al rientro dal primo minuto dopo l’infortunio – al posto di Zaza, che partirà dalla panchina. Sarà invece Sasa Lukic a sostituire Daniele Baselli, fermato in settimana da un problema al ginocchio. Per il resto saranno molte le conferme: da Bremer nel trio difensivo ad Ansaldi – in grande forma – sulla fascia mancina, passando per Ola Aina sulla destra.

Torino-Spal: le formazioni ufficiali

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Lukic, Rincon, Ansaldi; Verdi, Belotti, Berenguer. A disposizione. Ujkani, Rosati, Bonifazi, Djidji, De Silvestri, Laxalt, Meité Zaza, Millico. All. Mazzarri.

SPAL (3-4-1-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Tomovic, Missiroli, Kurtic, Strefezza; Valoti; Paloschi, Petagna. A disposizione: Letica, Thiam, Salamon, Felipe, Valdifiori, Jankovic, Di Francesco, Tunjov, Murgia, Moncini, Floccati. All. Semplici.