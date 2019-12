Torino-Spal, cori contro Cairo fuori dallo stadio: Maratona in sciopero - Toro.it

La contestazione dei tifosi granata per Torino-Spal: Maratona e Primavera senza tifosi al centro. I Club non espongono gli striscioni

Per Torino-Spal era previsto un clima di contestazione, e così è stato. Le due curve, Maratona e Primavera, si sono unite nello sciopero: entrambe sono per la maggior parte vuote, senza insomma la fetta più calda del tifo. Che si è ritrovata invece all’esterno dello stadio: nel piazzale antistante l’ingresso nord, sono esplosi alcuni petardi, seguiti dai cori contro il presidente Cairo. Al momento gli ultras sono controllati dalle forze dell’ordine in assetto antisommossa. E’ questa, la forma scelta dai gruppi organizzati per protestare contro i 75 provvedimenti di Daspo applicati ai membri dei Torino Hooligans, ai quali sono stati dedicati alcuni cori di sostegno.

All’esterno dello stadio è presente anche il volantino, presente nella foto sottostante, recante il seguente comunicato: “I gruppi della Maratona comunicano che oggi diserteranno la partita in segno di protesta contro la repressione attuata dai tifosi usati come cavie da laboratorio”.

All’annuncio delle formazioni, e dunque all’interno del “Grande Torino”, si sono levati alcuni fischi all’indirizzo del tecnico Walter Mazzarri.

I Toro Club, invece, hanno scelto di non esporre la maggior parte dei loro striscioni, in dissenso con la gestione della curva Primavera portata avanti dalla Questura e dalla società granata (qui i dettagli).