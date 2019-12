"Grande Torino" senza striscioni: lo sciopero dei Club per Toro-Spal - Toro.it

La scelta dell’Unione Club Granata: niente striscioni sugli spalti dello stadio in occasione di Torino-Spal. La protesta contro la gestione della curva Primavera

La protesta del tifo, che circonderà Torino-Spal di sabato 21 dicembre, avrà promotori e obiettivi tanto diversi almeno quanto lo saranno le forme che la caratterizzeranno. L’Unione Club Granata ha lanciato un’iniziativa per spegnere il colore che di solito rende meno grigi gli spalti del “Grande Torino”: mancheranno infatti, da tutti i settori, gli striscioni dei gruppi che aderiranno al particolare sciopero, quelli recanti il nome del club. E’ la risposta ai fatti violenti accaduti in curva Primavera – in occasione di Torino-Napoli (6 ottobre) e Torino-Inter (23 novembre) – e alle parole del questore De Matteis, che in conferenza stampa aveva definito “esperimento sociale” il progetto intrapreso per far convivere tifoserie di fazioni diverse nello stesso luogo dell’impianto.

L’Unione Club Granata ha richiesto le dimissioni del questore

Dichiarazione, questa, poi ritrattata. Ma all’UCG non è bastato. Con un comunicato – se ne riporta uno stralcio – aveva richiesto nei giorni scorsi le dimissioni di De Matteis: “L’associazione ritiene inammissibile che, a fronte di un “esperimento sociale”, si possa mettere a repentaglio la sicurezza di ignari tifosi presenti sugli spalti, anziani, donne e bambini compresi“.

Alcuni dei club affiliati si sono dissociati, ma la grande maggioranza resta ferma su questa posizione. E per questo non mostrerà alcuno striscione nella sfida con cui i granata di Mazzarri si congederanno dal 2019.

UCG ma non solo: sarà sciopero degli ultras

Promotori e fini diversi, si diceva in apertura. Così l’iniziativa dei club sarà solo parallela a quella dei gruppi ultras di Maratona e Primavera, che invece hanno deciso di restare fuori dallo stadio per mostrare solidarietà ai 75 Torino Hooligans colpiti dal provvedimento di Daspo.

Sarà insomma uno sciopero trasversale: il tifo granata è in subbuglio e pronto ad una protesta silenziosa all’insegna dell’assenza (di addobbi e persone). Per Toro-Spal, il freddo non sarà solo atmosferico.