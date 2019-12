Ansaldi, furto nella casa del calciatore del Torino: villa svaligiata

Furto nella villa torinese di Ansaldi: i ladri la svaligiano, l’argentino posta su Instagram un video e scrive: “Dio li perdoni”

I ladri hanno agito mentre Ansaldi (in ritiro con la squadra), la moglie e i tre figli non si trovavano in casa: ed è quello che fa tirare un sospiro di sollievo al calciatore del Toro, che nel messaggio postato su Instagram fa proprio riferimento al fatto che nessuno in quel momento si trovasse in casa. Dei ladri sono entrati nell’abitazione torinese del terzino svaligiandola. Mancano all’appello “borse, valigie, bracciali, anelli, orologi”, come riferito dallo stesso Ansaldi e anche “cose che avevano un valore per noi”, spiega l’argentino. Molto religioso, Ansaldi ha scritto nel suo post: “Voglio consegnare queste vite che hanno fatto questo nelle tue mani Signore, affinché li perdoni. Ringrazio Dio per aver custodito la mia famiglia”.

Ecco il video postato da Ansaldi: