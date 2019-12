Torino-Spal, sono tre gli ex del match: Bonifazi, Kurtic e Valdifiori, i due spallini torneranno al Grande Torino

Domani sera allo Stadio Olimpico Grande Torino andrà in scena l’ultima sfida del 2019 per i granata di Walter Mazzarri e per gli emiliani di Leonardo Semplici, alle 20:45 sarà la volta di Torino-Spal, sfida importantissima per chiudere al meglio l’anno per entrambe le squadre. A Torino al seguito della squadra di mister Semplici torneranno a solcare il terreno di gioco del Grande Torino diversi ex giocator granata come Jasmin Kurtic e Mirko Valdifiori, due ragazzi che in maglia granata non hanno però trovato le soddisfazioni che – anche i tifosi del Toro – si sarebbero aspettati. Chi invece ritroverà la Spal, ma questa volta dalla sponda granata, è il difensore Kevin Bonifazi, arrivato in estate dopo una stagione in prestito al club ferrarese.

Torino-Spal: numerosi i giocatori con entrambe le maglie

I giocatori che negli anni hanno vestito sia la casacca della Spal, sia la casacca del Torino, sono piuttosto numerosi. Infatti da Ferrara sono passati alcuni nomi come Alfred Gomis oppure Mirco Antenucci e anche Pasquale Schiattarella. Ad oggi, l’attuale allenatore della Spal Leonardo Semplici può contare su due ex giocatori granata a disposizione: Jasmin Kurtic e Mirko Valdifiori.

Il nazionale sloveno compirà 31 anni i prossimo dieci gennaio ed ha vestito la casacca granata all’epoca di Ventura sulla panchina del Toro nella seconda metà della stagione 2013/2014. E’ punto di riferimento del centrocampo di Semplici che domani sera contro il Toro potrà utilizzarlo dopo il rientro dalla squalifica. Mirko Valdifiori, il secondo e ultimo ex granata alla Spal, ha passato due stagioni con la casacca del Torino con Mihajlovic e poi con Mazzarri, in entrambi i casi non ha convinto e la scorsa estate è stato apputno ceduto.

Torino-Spal: in casa granata Bonifazi unico ex ferrarese

Walter Mazzarri sabato sera contro la Spal avrà la possibilità di schierare un ex giocatore – pupillo – di Leonardo Semplici: Kevin Bonifazi. Il difensore centrale attualmente sta vivendo un periodo in flessione dopo un inizio scoppiettante con la maglia del Torino, con una serie di presenze continuative e soprattutto il gol contro l’Atalanta alla seconda giornata, che sembravano il preludio ad un posto da titolare inamovibile nella nuova difesa di Mazzarri.

Un posto di rilievo nel Torino alla fine ancora non ce l’ha, ma Bonifazi ha avuto invece una maglia da titolare nell’Under 21 grazie alla stagione passata con la Spal che gli ha permesso di mettersi in mostra e di conquistarsi la convocazione. Nell’estate il Toro l’ha controriscattato proprio dalla Spal investendo sul difensore centrale, che viste però le poche uscite in casacca granata, adesso interessa a molti club per il mercato di gennaio.