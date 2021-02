Il commento di Gian Piero Gasperini al termine di Atalanta-Torino, match pareggiato 3-3- dai granata in rimonta

Un punto che lascia l’amaro in bocca in casa Atalanta, con la Dea andata in vantaggio per 3-0 in sette minuti. Gasperini commenta così la prestazione: “Spegnersi? Non in tutti, qualcuno sì, qualcuno no. I 10 minuti finali del primo tempo sembrava ci fossimo fermati, anche sul gol. Hanno tirato 4 volte di fila in porta. Alla base c’è tanta stanchezza. Nel secondo tempo hanno avuto tanti spazi per fare gol, ma non abbiamo la freschezza, non abbiamo recuperato tutti, molti hanno. Speriamo per Maehle, dovremmo recuperarlo. In generale si è andati in vantaggio subito dopo 20 minuti ma siamo calati tantissimo. Dobbiamo recuperare bene “.

Gasperini: “Primo tempo chiuso sul 3-2 senza che il Toro abbia mai tirato”

Sulla difesa: “La difesa? Abbiamo fatto anche tante partite buone. Fatichiamo ad avere continuità. Giochiamo sempre con gli stessi in difesa e c’è un po’ di fatica. In certi momenti con Milan e Lazio in Coppa siamo stati solidi giocando in 10. In diverse partite abbiamo preso pochi gol concedendo pochi tiri in porta. Oggi abbiamo fatto degli errori. Avevamo anche il risultato dalla nostra, non avevamo bisogno di scoprirci. Un po’ dal rigore, un episodio un po’ così. Il primo tempo si è chiuso sul 3-2 senza che il Torino abbia mai tirato in porta e ha dato loro slancio. Noi tenevamo abbastanza bene ma una situazione da fermo può sempre riaprire la partita.“.

Gasperini: “Il Real? Non ci stiamo ancora pensando”

Sulla questione Ramos: “Ramos? L’abbiamo saputo però non possiamo gioire perchè un giocatore si fa male. Ci dispiace fortemente. Non stiamo ancora pensando al Real Madrid. Mercoledì abbiamo una partita decisiva per la finale col Napoli. La partita meglio di così non poteva incanalarsi. Per alcuni fatica, per altri si è staccata la spina. Abbiamo delle colpe per questo risultato. Anche nel secondo tempo abbiamo fatto la partita senza subire rischi particolari, ma abbiamo poi concesso una punizione e il Toro ha trovato il pareggio“.