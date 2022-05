La probabile formazione del Torino contro l’Hellas Verona: il serbo al fianco di Ricci. Zima e Aina in sostituzione di Bremer e Singo

La sconfitta casalinga col Napoli ha interrotto la striscia di cinque risultati utili consecutivi inanellata dagli uomini di Ivan Juric. Per il tecnico, non essendoci più da tempo obiettivi di classifica, è fondamentale dare una risposta, in modo da dare una sferzata utile a confermarsi nella parte sinistra della classifica. Per farlo il Toro dovrà battere proprio il passato di Juric, il Verona: ora nelle mani di Igor Tudor. I granata si presenteranno al Bentegodi senza due giocatori di affidamento come Singo, squalificato, e Bremer. Per il centrale, come ha comunicato Juric in conferenza stampa, la stagione si è conclusa con due giornate d’anticipo.

La probabile formazione del Torino

Il Torino si schiererà con il modulo che l’ha condotta fino a quest’ultimo scorcio di stagione, con il 3-4-2-1 che prevede il confermato Berisha in porta e alcune inevitabili novità in difesa. Izzo e Rodriguez confermati. Lo svizzero ritornerà braccetto di sinistra, mentre al centro Juric promuove Zima, che non era titolare dal match con l’Atalanta, così come Ola Aina. Sarà infatti il nazionale nigeriano a sostituire lo squalificato Singo sull’out di destra. A sinistra confermato Vojvoda, mentre farà ritorno in mediana, dopo la squalifica, Lukic al fianco di Ricci. Confermati gli interpreti dalla trequarti in giù, con Brekalo e Praet a supporto dell’unica punta Andrea Belotti.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Zima, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. A disposizione: Milinkovic-Savic, Gemello, Djidji, Anton, Ansaldi, Mandragora, Pobega, Linetty, Seck, Pjaca, Warming, Pellegri. Allenatore: Juric.

Squalificato: Singo

Indisponibili: Buongiorno, Bremer, Fares, Sanabria, Zaza