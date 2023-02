Nikola Vlasic non è convocato per la partita del Torino contro la Cremonese, nei prossimi giorni si sottoporrà a esami strumentali

L’allarme è scattato durante l’allenamento della vigilia di Torino-Cremonese, quando Nikola Vlasic ha accusato un problema muscolare che lo ha indotto a uno stop precauzionale: il trequartista croato non è stato convocato per la partita contro la formazione grigiorossa ma i tempi di recupero sono ancora da stabilire. Tutto dipenderà dall’esito degli esami strumentali a cui si sottoporrà nei prossimi giorni. Ma cosa si è fatto il numero 16 granata? Durante l’allenamento ha accusato un fastidio al retto femorale destro, la speranza di Ivan Juric e che gli esami escludano lesioni e che Vlasic possa essere a disposizione già per il derby di martedì prossimo contro la Juventus.