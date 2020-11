Verdi trequartista e Singo titolare: la probabile formazione del Toro

La probabile formazione del Torino contro l’Inter: out in quattro, Verdi gioca e fa il trequartista. Davanti c’è un ballottaggio

“E’ un percorso a ostacoli infinito”. Francesco Conti non ha nascosto che i quattro casi di coronavirus – tutti trovati tra i reduci delle rispettive Nazionali – hanno intaccato la preparazione di Inter-Torino, già resa complicata dal contagio di mister Giampaolo, la cui positività era emersa già sul finire della scorsa settimana. A San Siro, i granata perderanno alcune alternative. E l’undici che scenderà in campo sarà, anche per le assenze, leggermente differente rispetto a quello delle ultime uscite.

Lyanco favorito su Nkoulou, Bonazzoli più di Zaza

La grande occasione capiterà a Wilfried Singo. Vojvoda è fuori dai convocati, per questo il 17 è il designato a ricoprire il ruolo di quarto a destra. Rodriguez agirà dalla parte opposta mentre è ancora Lyanco – e non Nkoulou – ad essere il favorito per far coppia con Bremer.

A centrocampo, nessuna novità. Rincon agirà in cabina di regia, con Meité e Linetty sulle mezzali. Mancherà Lukic – l’assenza più pesante -, che sulla trequarti del 4-3-1-2 sarà sostituito da Simone Verdi. In attacco, Belotti è ovviamente il pilastro. Al suo fianco c’è il ballottaggio della domenica: Bonazzoli e Zaza si contendono una maglia. Conti (ecco le sue parole alla vigilia) e Giampaolo scioglieranno le riserve solo nella mattinata della partita, anche se – vista la lunga assenza – sanno che sarebbe un rischio puntare fin da subito sul lucano, pur protagonista di ottimi allenamenti negli ultimi giorni.

Probabile formazione Torino (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Verdi; Bonazzoli, Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Rosati, Ansaldi, Buongiorno, Izzo, Murru, Nkoulou, Kryeziu, Segre, Edera, Millico, Zaza. Allenatore. Conti

Indisponibili: Baselli, Gojak, Lukic, Vojvoda, Ujkani