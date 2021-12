Milinkovic-Savic mette più di una pezza nell’assalto finale, Zima e Brekalo entrano male: le pagelle di Torino-Verona

MILINKOVIC-SAVIC 6,5: para un tiro cross di Lazovic, un destro secco di Faraoni, che però era partito in fuorigioco, e una fiondata di Tameze da fuori area. Rischia un dribbling in area, facendosi contrastare da Cancellieri. Ma è l’unica macchia, in una partita chiusa con un’uscita sicura sull’ultimo corner.

DJIDJI 6,5: è prezioso il suo ritorno, come quello di Bremer. Il 26 scorrazza avanti e indietro, inserendosi con continuità e dando un contributo costante alla manovra offensiva. Juric lo toglie a inizio ripresa per non spremerlo, al rientro. (Dal 10′ st. ZIMA 5,5: rischia la frittata alla prima transizione del Verona, poi rimedia alla bell’e meglio. Spesso è frettoloso e impreciso nelle scelte, ma piazza qualche contrasto ben assestato).

BREMER 6,5: è suo il lancio per Sanabria, nell’azione che poi porta all’espulsione di Magnani. Sbroglia la matassa in diverse occasioni, evitando pericoli al Toro in un secondo tempo di maggior pressione ospite.

RODRIGUEZ 6: ha il merito di calciare la punizione che porta al vantaggio del Toro griffato Pobega. Rischia poco o nulla dalla sua parte, anche se trae vantaggio dall’inferiorità numerica degli scaligeri. (Dal 34′ st. BUONGIORNO 6: un’ammonizione e qualche capocciata in un finale convulso).

