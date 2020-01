La probabile formazione del Sassuolo: Caputo, Traoré e Berardi per scacciare la crisi

Probabile formazione Sassuolo / De Zerbi senza Duncan e Berardi in attacco si schiera con Caputo, Boga e Traoré nel consueto 4-3-3 neroverde

E’ un Sassuolo in cerca di punti per rialzare la testa dopo tre sconfitte consecutive che ne hanno ridimensionato notevolmente la classifica. La squadra di De Zerbi per la sfida di questo pomeriggio contro il Torino ha recuperato all’ultimo Berardi, la cui squalifica è stata ridotta da due a una giornata. Un dato certamente positivo, considerata l’importanza dell’attaccante negli schermi della formazione neroverdi. Assenti invece altre due pedine importanti come Ferrari e Duncan. Indisponibili per De Zerbi anche Chiriches (lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra) e Marlon, lesione muscolare alla coscia sinistra. Per il calciatore brasiliano ipotesi rientro ad inizio febbraio.

La probabile formazione del Sassuolo

Probabile 4–2-3-1 per il Sassuolo. In porta confermato Consigli, difesa a quattro con Toljan, Romagna, Peluso (che dovrebbe agire da centrale al posto di Ferrari) e Kyriakopoulos, in vantaggio nel ballottaggio con Rogerio. A centrocampo spazio a Locatelli – che rientra dopo aver saltato la partita con il Sassuolo – e Magnanelli, quest’ultimo in vantaggio nel ballottaggio con Obiang ma potrebbe esserci una staffetta a partita in corso tra i due., Djuricic, Traoré e Berardi dovrebbe essere invece i tre trequartisti che agiranno a supporto dell’unica punta, Caputo. Ma attenzione a Boga, che potrebbe ritagliarsi uno spazio almeno a partita in corso.

Probabile formazione Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Traoré; Caputo. A disp. Pegolo, Turati, Rogerio, Piccinini, Muldur, Ghion, Bourabia, Obiang, Raspadori, Boga, Pellegrini. All. De Zerbi.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chiriches, Defrel, Marlon, Duncan, Ferrari.