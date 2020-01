Torino, in difesa rientra Bremer, sulle fasce Laxalt favorito su Aina, davanti il solito duo alle spalle del Gallo Belotti

L’ennesima prova di maturità richiesta in questa stagione, nella speranza che stavolta non costi così tanta fatica fare quel passetto in più, quello che significherebbe per il Toro rinsaldare la propria classifica. Così la sfida del Mapei delle 18 di sabato tra il Sassuolo e la squadra di Mazzarri diventa un’occasione d’oro per i granata, chiamati ad una prova convincente dopo le tre vittorie nel giro di una settimana. A Reggio Emilia Mazzarri non avrà ancora a disposizione Ansaldi, out come Zaza, ma potrà contare sui tre giocatori rientranti. Tutti e tre, Falque, Lyanco e Baselli, dovrebbero partire però dalla panchina. Alle spalle di Belotti infatti non dovremmo aspettarci grosse sorprese: non il numero dieci, il cui futuro granata è ancora a rischio, quanto Verdi (perdonato) e Berenguer.

Sassuolo-Torino, Bremer torna in difesa

Rispetto alla sfida col Bologna, cambierà ancora la difesa. C’è Djidji tra i convocati ma non è al meglio, ed ecco che dovrebbe di nuovo toccare a Bremer insieme ad Izzo e Nkoulou. In mezzo al campo invece, partendo dalle fasce, a destra ci sarà De Silvestri, dalla parte opposta Laxalt è favorito su Ola Aina, apparso non brillante nell’ultima uscita.

In mediana Mazzarri ha recuperato Rincon: al suo fianco Lukic dovrebbe avere la meglio su Meitè, mentre Baselli dovrebbe iniziare dalla panchina. Come detto davanti ancora due giocatori alle spalle del Gallo Belotti. Non Falque, che inizierà dalla panchina, ma ancora una volta Berenguer (tra i più in forma) e Verdi.

Sassuolo-Torino, la probabile formazione granata

Ecco il probabile undici granata in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti. A disp. Rosati, Ujkani, Djidji, Lyanco, Aina, Meitè, Baselli, Falque, Edera, Millico. All. Mazzarri.

Infortunati: Ansaldi, Zaza, Parigini.

Indisponibili: Bonifazi

Squalificati: nessuno