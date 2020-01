LIVE Roma-Torino: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Roma-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2019/2020: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Prima sfida del 2020: Roma-Torino apre l’anno solare di granata e giallorossi. Di fronte due squadre che hanno avuto un cammino ben diverso: risultati convincenti per i ragazzi di Fonseca, tante delusioni invece per quelli di Mazzarri. In particolare ancora negli occhi c’è l’ultima sfida prima delle vacanze di Natale, quella che ha visto il Toro protagonista con la Spal, sconfitto di fronte il pubblico amico. La Roma, invece, è reduce dal bel successo sulla Fiorentina, 4-1, che ha portato all’esonero di Montella. Segui Roma-Torino in diretta web su Toro.it.

Roma-Torino: il prepartita

Ore 18.30 Mancano poco più di due ore al fischio d’inizio di Roma-Torino, sfida in programma all’Olimpico. Le squadre raggiungeranno lo stadio capitolino intorno alle 19.15, poi dopo la consueta ricognizione inizierà il riscaldamento. Con la Prima squadra sono partiti anche Buongiorno e Adopo: il classe ’99 è rimasto a Torino la scorsa estate a causa di un infortunio ma potrebbe partire in prestito dopo aver giocato negli ultimi mesi con la Primavera, mentre Adopo è uno dei punti di forza della Primavera ed è tornato a giocare da poche settimane dopo un infortunio che lo aveva tenuto lontano dal campo per oltre sei mesi.

Roma-Torino: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Roma-Torino:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Spinazzola, Cetin, Antonucci, Under, Kalinic, Mkhitaryan. All.: Fonseca.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. A disp. Ujkani, Rosati, Bonifazi, Buongiorno, Laxalt, Adopo, Meité, Zaza. All. Mazzarri

Roma-Torino: come vederla in tv e streaming

La sfida tra Roma e Torino sarà trasmessa su DAZN (e sarà possibile vederla anche sul canale Dazn 1, il numero 209 di Sky): sarà possibile vedere la partita in diretta streaming mentre su Toro.it ci sarà la consueta diretta web.

Roma-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 20.45.

Roma-Torino: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale.