Fonseca si affida a Dzeko: la probabile formazione della Roma

La probabile formazione della Roma / Nessun recupero tra gli infortunati per Fonseca. Confermata la difesa, Florenzi in vantaggio su Spinazzola

Tutto pronto per la sfida tra Roma e Torino, che aprirà il 2020 delle due formazioni. Fonseca avrà ancora out Zappacosta, Cristante e Santon, con Pastore, allenatosi ancora a parte nella giornata di ieri a causa dell’edema osseo derivato da una contusione, che cercherà di tornare a disposizione per la 19^ giornata. Anche Kluivert, che ha riscontrato problemi alla coscia sinistra, potrebbe non farcela. Il tecnico giallorosso potrebbe quindi puntare sulla formazione tipo che gli è valsa il 4-1 contro la Fiorentina.

In attacco spazio a Dzeko

Il modulo previsto per la Roma contro il Torino è il 4-2-3-1, ormai brevettato e confermato in diverse sfide. Rimane confermata la retroguardia con Florenzi a destra, in vantaggio su Spinazzola, che dovrebbe partire dalla panchina, Mancini-Smalling come centrali e Kolarov a sinistra. Anche la coppia Diawara-Veretout rimane una costante fissa per Fonseca, che potrebbe invece essere in dubbio su Perotti, in ballottaggio con Mkhitaryan per un posto da titolare, in attesa di Kluivert, ancora out. Nessuna incertezza per quanto rigurda invece i compagni di reparto: sia Zaniolo che Pellegrini giocheranno alle spalle di Dzeko, unica punta in attacco.

La probabile formazione della Roma

Ecco la probabile formazione.

Probabile formazione Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. A disposizione: Mirante, Juan Jesus, Spinazzola, Fazio, Cetin, Antonucci, Under, Kalinic, Mkhitaryan. All.: Fonseca.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Zappacosta, Cristante, Santon, Pastore, Kluivert.