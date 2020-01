Torino, Mazzarri ha gli uomini contati: pronti Djidji e Aina per la Roma

La probabile formazione del Torino contro la Roma / Mazzarri senza otto giocatori, Laxalt è in dubbio per la febbre. Sarà ancora 3-4-2-1

Otto assenti, “ma non ci piangiamo addosso”. Perché il 2020 è iniziato e per Walter Mazzarri è una benedizione, viste le sfortune e le delusioni di un 2019 chiuso nel peggiore dei modi. Il Torino ricomincia il campionato dall’Olimpico di Roma (domenica 5 gennaio, 20.45). Contro i giallorossi di Fonseca non sarà una sfida proibitiva, a sentire il tecnico granata. Che rivendica i meriti dei suoi – “Siamo una squadra organizzata e propositiva: la base è buona” – ma li pungola pure – “Serve più qualità nelle scelte”. Per dare un bel segnale dopo il brutto k.o. contro la Spal, in ogni caso, servirà un’impresa viste le defezioni: gli squalificati Ansaldi e Bremer, gli infortunati pesanti (Baselli, Falque e Lyanco, tra gli altri) e in più anche il dubbio Laxalt, partito per la Capitale ma da valutare causa febbre e tonsillite.

Mazzarri rilancia Djidji: Toro in emergenza

L’uruguagio certamente non giocherà dal primo minuto e sulle fasce del 3-4-2-1 granata giostreranno De Silvestri e Ola Aina. Scelte obbligate, come in tutti gli altri settori. In difesa tornerà Djidji, titolare per l’ultima volta a fine ottobre in Torino-Cagliari, con Bonifazi ancora in panchina e destinato ai saluti in questa sessione di mercato.

A centrocampo lo sfavorito è Meité, più probabile che siano ancora Rincon e Lukic a far da cerniera. Davanti, invece, nessun ballottaggio. Belotti guiderà l’attacco, con Verdi e Berenguer a supporto. A loro, soprattutto, il compito di far male quando possibile. L’ottimismo ha provato a infonderlo Mazzarri: “I ragazzi si sono allenati bene, è di buon auspicio”. I primi giorni del 2020 dovranno (già) essere di svolta per il Toro.

Roma-Torino: la probabile formazione granata

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. A disp. Ujkani, Rosati, Bonifazi, Buongiorno, Laxalt, Adopo, Meité, Zaza. All. Mazzarri

Squalificati: Ansaldi, Bremer

Indisponibili: Baselli, Edera, Falque, Lyanco, Millico, Parigini