Salvatore Sirigu prima striglia i compagni: “Non ce la faccio più. Vi piace fare figure di m…?”. Poi lascia il campo visibilmente nervoso

Le lacrime agli occhi per la rabbia, il volto scuro: Salvatore Sirigu ha lasciato così il campo dopo che, per la seconda volta in un anno e mezzo, ha dovuto raccogliere sette palloni dal fondo della propria porta senza avere particolari colpe. Già prima del triplice fischio il portiere aveva esploso la propria rabbia contro i compagni. “Non ce la faccio più. Vi piace fare figure di m…? Vi sta piacendo fare figure di m…? Va bene tutto, però…” aveva gridato dopo lo 0-6 firmato da Rebic. Poi aveva ripreso a guidare la difesa, prima di rientrare furioso negli spogliatoi.