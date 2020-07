LIVE Torino-Brescia: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Torino-Brescia, diretta della partita del campionato di Serie A 2019/2020: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Una sfida da vincere per non essere risucchiati in piena zona retrocessione. Torino-Brescia è la partita che vedrà i granata opposti ad una squadra che ancora spera di poter conquistare punti salvezza per una risalita che ad oggi sembra disperata. La squadra di Longo è invece reduce da tre ko di fila: quello del derby e i precedenti contro Lazio e Cagliari. Non vince dalla partita con l’Udinese e insegue un successo che sarebbe fondamentale non soltanto per la classifica ma anche per il morale. Segui Torino-Brescia in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Brescia: il prepartita

Ore 19.30 Mancano oltre due ore al fischio d’inizio della partita tra Torino e Brescia. Le squadre arriveranno al Grande Torino fra circa mezz’ora, prima di iniziare le operazioni di riscaldamento. Poco movimento intorno allo stadio, per ovvi motivi. Ancora porte chiuse per i tifosi in questa ripresa di campionato post pandemia che ha visto i granata giocare tra le mura amiche contro Parma, Udinese e Lazio portando a casa quattro punti su nove disponibili. Intorno all’impianto uno striscione contro Cairo, uno dei tanti messaggi che ormai negli ultimi mesi una parte della tifoseria riserva al presidente. Dalle 21.45 diretta di Torino-Brescia.

Torino-Brescia: le probabili formazioni

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti. A disposizione. Rosati, Ujkani, Aina, Djidji, Singo, Ghazoini, Meité, Adopo, Edera, Berenguer, Millico. Allenatore. Longo.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Martella; Bjarnason, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, Donnarumma. A disposizione. Andrenacci, Gastaldello, Chancellor, Semprini, Mangraviti, Ghezzi, Skrabb, Viviani, Zmrhal, Ayé. Allenatore. D. Lopez

Torino-Brescia: dove vederla in tv e streaming

La sfida Torino-Brescia sarà trasmessa su Sky, canale 253. Non solo, visto che la partita in streaming sarà visibile su Now Tv e su Sky Go.

Torino-Brescia: le formazioni ufficiali

Torino-Brescia: la diretta

Calcio d’inizio alle 21:45.

Torino-Brescia