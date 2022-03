La probabile formazione del Torino / Tante assenze per Juric: Sanabria verrà valutato sulla base dell’ultimo allenamento

Ha ancora qualche dubbio da sciogliere Ivan Juric in vista di Torino-Inter. La formazione granata, reduce da un periodo di crisi, è a caccia dei tre punti non solo per risollevarsi dal punto di vista della classifica, ma anche da quello morale. Sono però numerosi i problemi con cui il tecnico croato dovrà fare i conti. Se Bremer e Rodriguez hanno recuperato dall’influenza, resta in dubbio Sanabria, che verrà valutato in allenamento. Si poi aggiungono altri nomi alla lista degli infortunati. Oltre ai lungodegenti Praet, Edera e Fares, anche Milinkovic-Savic resta out a cuasa di un problema alla mano. Indisponibili pure, Zima e Warming.

Toro, ancora Berisha tra i pali

Qualche cambio in vista per i granata, che non modificano il solito 3-4-2-1. Confermato Berisha tra i pali, la difesa vedrà protagonisti gli ormai immancabili Djidji, Bremer e Rodriguez. Diversa la situazione a centrocampo: sugli esterni tocca ancora a Singo e Vojvoda, con Mandragora centrale e Lukic, in vantaggio nel ballottaggio con Ricci. Sulla trequarti torna in auge Pobega versione Praet, al fianco di Pobega, mentre in attacco confermato Belotti.

La probabile formazione del Torino

Ecco la probabile formazione del Torino per il match casalingo contro l’Inter.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. A disp. Gemello, Milan, Izzo, Rodriguez, Aina, Ansaldi, Ricci, Linetty, Seck, Sanabria, Pellegri, Zaza. All. Juric.

Indisponibili: Milinkovic-Savic, Edera, Fares, Praet, Zima, Warming.

Squalificati: nessuno