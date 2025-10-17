Ecco le scelte di Baroni per la prossima sfida di campionato contro il Napoli, valida per la 7a giornata di campionato

Il pareggio contro la Lazio ha portato la dirigenza granata a decidere di dare ancora fiducia a Baroni per le prossime giornate di campionato.

Dopo la pausa per le nazionali, utile per riflettere e valutare la condizione dei suoi giocatori, a Baroni restano ormai poche ore per ultimare i preparativi in vista dell’imminente sfida contro i campioni in carica. Il tecnico granata, contro la squadra di Conte, potrebbe confermare lo stesso schieramento visto contro la Lazio. Oltre ai titolari ormai consolidati come Simeone, Baroni dovrà decidere chi schierare al fianco del Cholito: il ballottaggio è tra Adams e Ngonge, che stanno attraversando un ottimo momento di forma e scalpitano per una maglia da titolare.

Tameze confermato in difesa

Per affrontare una delle squadre più forti del campionato, Baroni si affiderà a Israel per proteggere la porta, e davanti a lui ci sarà una linea difensiva composta da tre centrali: con ogni probabilità Tameze, Maripan e Coco, li stessi dell’ultima giornata. La mediana sarà composta da tre giocatori, Asllani agirà da play di centrocampo, mentre Vlasic da mezzala. Il dubbio è per il terzo interprete di centrocampo, dal momento che Ginetis che Casadei sono in ballottaggio per una maglia da titolare, anche se l’italiano sembra essere ancora favorito.

Ballottaggio in attacco

Sulle corsie laterali agiranno Pedersen a destra e Nkounkou a sinistra, al momento preferiti rispettivamente a Lazaro e Biraghi. I due esterni avranno il compito di contenere le avanzate offensive avversarie e di sostenere le azioni del Torino. I principali riferimenti offensivi saranno Simeone, e Ngonge, che sebbene sia solito giocare da esterno, al momento rimane ancora in vantaggio su Ché Adams, che da settimane scalpita per una maglia da titolare.

La probabile formazione del Torino

Ecco quali saranno le probabili scelte di Baroni per affrontare il Napoli di Conte:

La probabile formazione del Torino (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Ngonge, Simeone. A disposizione: Popa, Paleari, Masina, Ismajli, Lazaro, Biraghi, Dembélé, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Adams, Zapata, Njie. Allenatore: Baroni

Indisponibili: Schuurs, Savva, Anjorin, Aboukhlal

Squalificati: –