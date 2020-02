Kulusevski più Gervinho: Parma, a Torino col tridente pesante - Toro.it

La probabile formazione del Parma contro il Torino: D’Aversa recupera Kulusevski e punta sul 4-3-3. Dubbio Darmian in difesa

Kulusevski è tornato tra i convocati e a Collecchio si è allenato a buoni ritmi da metà settimana in poi, Gervinho è rientrato contro il Sassuolo dopo lo strappo (ora ricucito) con la società. E allora Roberto D’Aversa pensa ad un Parma di qualità e velocità per la sfida contro il Torino – domenica 22 febbraio, ore 15 -, con un tridente che non si vede dal 14 dicembre: l’ivoriano e lo svedese al fianco di Cornelius, per la prima volta insieme dopo la vittoriosa trasferta di Napoli di due mesi fa. Certo, le condizioni del 44 promesso sposo della Juventus sono ancora da tenere d’occhio. Ma nonostante Siligardi e Caprari si stiano tenendo in caldo il favorito per una maglia da titolare è proprio l’ex Atalanta.

D’Aversa sceglie l’undici per la sfida contro i granata

Il tecnico crociato, che non sarà in panchina al “Grande Torino” causa squalifica, ha ammonito i suoi alla vigilia: “Dovremo essere bravi a far perdurare il loro momento negativo, ma tutto dipenderà dalla voglia che metteremo”.

Responsabilità sui giocatori. E in particolare sugli undici che partiranno dall’inizio. Detto del tridente, il resto della squadra è praticamente approntato. Resta da risolvere solo il dubbio Darmian. Il terzino sembrava aver dato forfait per la trasferta, ma l’ultimo giorno e mezzo di lavoro è stato decisivo per il suo recupero dalla tendinopatia che lo affligge. E nel frattempo si è fatto male Laurini, colui che avrebbe dovuto sostituirlo.

Parma-Torino: la probabile formazione dei ducali

Così D’Aversa potrebbe essere costretto a lanciare dal primo minuto il grande ex di giornata – non al meglio -, che giostrerebbe al fianco di Iacoponi (pronto a spostarsi terzino qualora il 36 non ce la facesse), Bruno Alves e Gagliolo nella linea a quattro. In mezzo, invece, solo certezze. Hernani sarà il play con Kurtic e Brugman mezzali.

Probabile formazione Parma (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, B. Alves, Gagliolo; Kurtic, Hernani, Brugman; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. A disp. Corvi, Radu, Dermaku, Pezzella, Regini, Grassi, Caprari, Karamoh, Siligardi, Sprocati. All. Tarozzi

Squalificato: D’Aversa

Indisponibili: Adorante, Barillà, Inglese, Kucka, Laurini, Scozzarella, Sepe